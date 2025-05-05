Каждая четвертая гривна — от НДС: Минфин озвучил сумму поступлений в бюджет за апрель 2025 года
Киев • УНН
В апреле 2025 года в госбюджет поступило 274,7 млрд грн, из которых значительную часть составил НДС. Также поступления обеспечили налоги и международная помощь.
В апреле 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 274,7 млрд гривен, причем каждая четвертая гривна — от НДС. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.
Детали
Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:
- 40,6 млрд грн – налога на добавленную стоимость с
ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 29,7 млрд грн – налога на доходы физических лиц и
военного сбора;
- 27,6 млрд грн – налога на добавленную стоимость с
произведенных в Украине товаров (собрано 40,6 млрд грн, возмещено – 13,0 млрд
грн);
- 24,2 млрд грн – акцизного налога;
- 5,6 млрд грн – налога на прибыль предприятий;
- 4,0 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины;
- 3,2 млрд грн – рентной платы за пользование
недрами.
Также в апреле в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн от НБУ. Еще одним источником доходов общего фонда государственного бюджета в апреле этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи, то есть грантов. В апреле эта сумма составила 69,2 млрд гривен.
В общем, по итогам апреля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 336,2 млрд гривен. Речь идет о налогах, сборах и других платежах.
По данным Государственной казначейской службы, за январь - апрель 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 856,3 млрд гривен.
Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:
- 159,5 млрд грн – налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 112,7 млрд грн – налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 168,2 млрд, возмещено – 55,5 млрд грн;
- 107,2 млрд грн – налога на доходы физических лиц и военного сбора;
- 105,1 млрд грн – налога на прибыль предприятий;
- 84,2 млрд грн – акцизного налога;
- 16,5 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины;
- 11,4 млрд грн – рентной платы за пользование недрами.
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