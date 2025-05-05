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Каждая четвертая гривна — от НДС: Минфин озвучил сумму поступлений в бюджет за апрель 2025 года

Киев • УНН

 • 1788 просмотра

В апреле 2025 года в госбюджет поступило 274,7 млрд грн, из которых значительную часть составил НДС. Также поступления обеспечили налоги и международная помощь.

Каждая четвертая гривна — от НДС: Минфин озвучил сумму поступлений в бюджет за апрель 2025 года

В апреле 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 274,7 млрд гривен, причем каждая четвертая гривна — от НДС. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.

Детали

Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:

  • 40,6 млрд грн – налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
    • 29,7 млрд грн – налога на доходы физических лиц и военного сбора;
      • 27,6 млрд грн – налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 40,6 млрд грн, возмещено – 13,0 млрд грн);
        • 24,2 млрд грн – акцизного налога; 
          • 5,6 млрд грн – налога на прибыль предприятий;
            • 4,0 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины;
              • 3,2 млрд грн – рентной платы за пользование недрами.

                Также в апреле в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн от НБУ. Еще одним источником доходов общего фонда государственного бюджета в апреле этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи, то есть грантов. В апреле эта сумма составила 69,2 млрд гривен.

                В общем, по итогам апреля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 336,2 млрд гривен. Речь идет о налогах, сборах и других платежах.

                По данным Государственной казначейской службы, за январь - апрель 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 856,3 млрд гривен.

                Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:

                • 159,5 млрд грн – налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
                  • 112,7 млрд грн – налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 168,2 млрд, возмещено – 55,5 млрд грн;
                    • 107,2 млрд грн – налога на доходы физических лиц и военного сбора;
                      • 105,1 млрд грн – налога на прибыль предприятий;
                        • 84,2 млрд грн – акцизного налога;
                          • 16,5 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины;
                            • 11,4 млрд грн – рентной платы за пользование недрами.

                              Госдолг Украины превысил 7,1 трлн грн: детали от Минфина02.05.25, 09:58 • 6973 просмотра

                              Евгений Устименко

                              Евгений Устименко

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