Кожна четверта гривня — від ПДВ: Мінфін озвучив суму надходжень в бюджет за квітень 2025 року
Київ • УНН
У квітні 2025 року до держбюджету надійшло 274,7 млрд грн, з яких значну частину склав ПДВ. Також надходження забезпечили податки та міжнародна допомога.
У квітні 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 274,7 млрд гривень, причому кожна четверта гривня — від ПДВ. Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає УНН.
Деталі
Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:
- 40,6 млрд грн – податку на додану вартість із
ввезених на митну територію України товарів;
- 29,7 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та
військового збору;
- 27,6 млрд грн – податку на додану вартість з
вироблених в Україні товарів (зібрано 40,6 млрд грн, відшкодовано – 13,0 млрд
грн);
- 24,2 млрд грн – акцизного податку;
- 5,6 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
- 4,0 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
- 3,2 млрд грн – рентної плати за користування
надрами.
Також у квітні до загального фонду державного бюджету надійшло 63,9 млрд грн від НБУ. Ще одним джерелом доходів загального фонду державного бюджету в квітні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги, тобто грантів. У квітні ця сума склала 69,2 млрд гривень.
Загалом, за підсумками квітня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 336,2 млрд гривень. Йдеться про податки, збори та інші платежі.
За даними Державної казначейської служби, за січень - квітень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 856,3 млрд гривень.
Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:
- 159,5 млрд грн – податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;
- 112,7 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 168,2 млрд, відшкодовано – 55,5 млрд грн;
- 107,2 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
- 105,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
- 84,2 млрд грн – акцизного податку;
- 16,5 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
- 11,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами.
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