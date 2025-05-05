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Кожна четверта гривня — від ПДВ: Мінфін озвучив суму надходжень в бюджет за квітень 2025 року

Київ • УНН

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У квітні 2025 року до держбюджету надійшло 274,7 млрд грн, з яких значну частину склав ПДВ. Також надходження забезпечили податки та міжнародна допомога.

Кожна четверта гривня — від ПДВ: Мінфін озвучив суму надходжень в бюджет за квітень 2025 року

У квітні 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 274,7 млрд гривень, причому кожна четверта гривня — від ПДВ. Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає УНН.

Деталі

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

  • 40,6 млрд грн – податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;
    • 29,7 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
      • 27,6 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 40,6 млрд грн, відшкодовано – 13,0 млрд грн);
        • 24,2 млрд грн – акцизного податку; 
          • 5,6 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
            • 4,0 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
              • 3,2 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

                Також у квітні до загального фонду державного бюджету надійшло 63,9 млрд грн від НБУ. Ще одним джерелом доходів загального фонду державного бюджету в квітні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги, тобто грантів. У квітні ця сума склала 69,2 млрд гривень.

                Загалом, за підсумками квітня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 336,2 млрд гривень. Йдеться про податки, збори та інші платежі.

                За даними Державної казначейської служби, за січень - квітень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 856,3 млрд гривень.

                Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

                • 159,5 млрд грн – податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;
                  • 112,7 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 168,2 млрд, відшкодовано – 55,5 млрд грн;
                    • 107,2 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
                      • 105,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
                        • 84,2 млрд грн – акцизного податку;
                          • 16,5 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
                            • 11,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

                              Держборг України перевищив 7,1 трлн грн: деталі від Мінфіну02.05.25, 09:58 • 6975 переглядiв

                              Євген Устименко

                              Євген Устименко

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