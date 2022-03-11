Казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает полеты в Россию

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“Air Astana с сожалением сообщает, что из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Россию и над ее территорией, все полеты по этому направлению будут приостановлены", - говорится в сообщении.

Детали

В настоящее время Air Astana обсуждает ситуацию с правительством Казахстана, чтобы возобновить полеты. В компании пассажиров отмененных рейсов просят обратиться туда, где они покупали билеты, для возврата средств.

Напомним

32 страны, что почти все европейское и североамериканское небо, закрыли воздушное пространство российским авиакомпаниям. Это связано с нападением России на Украину 24 февраля.