Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупиняє польоти в Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупиняє всі польоти в Росію через припинення страхового покриття комерційних польотів з та в РФ і над її територією. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу авіаперевізника.
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“Air Astana із сумом повідомляє, що через припинення страхового покриття комерційних польотів з/в Росію і над її територією, всі польоти за цим напрямком будуть припинені", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Наразі Air Astana обговорює ситуацію з урядом Казахстану, щоб відновити польоти. У компанії пасажирів скасованих рейсів просять звернутись туди, де вони купували квитки для повернення коштів.
Нагадаємо
32 країни, що майже все європейське та північноамериканське небо, закрили повітряний простір російським авіакомпаніям. Це пов’язано з нападом Росії на Україну 24 лютого.