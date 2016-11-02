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15 марта, 19:03 • 114360 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164209 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136538 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129135 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112162 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105085 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101158 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Казахстан будет расширять сотрудничество в ядерной сфере с другими странами

Казахстан будет расширять сотрудничество в ядерной сфере с другими странами

Киев • УНН

 • 7851 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Казахстан планирует активизировать сотрудничество с другими государствами в ядерной сфере, чтобы обеспечить свое участие во всех процессах ядерно-топливного цикла (ЯТЦ). Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана со ссылкой на главу государства Нурсултана Назарбаева, передает УНН.

"Наша задача - принять участие во всех процессах полного ядерного топливного цикла. Необходимо повысить уровень взаимодействия в этой сфере с другими странами", - сказал Н.Назарбаев на встрече с главой управления АО "НАК" Казатомпром "Аскаром Жумагалиев.

А. Жумагалиев доложил президенту об итогах деятельности национальной атомной компании за 9 месяцев 2016 года. Президент Казахстана отметил высокую долю продукции отрасли на мировом рынке.

Напомним, министра И. Насалик ранее заявил, что Украина и Казахстан планируют создать совместное предприятие по добыче урановой руды.

Министр убежден, что частный инвестор позволит Украине нарастить добычу урана.

Также напомним, впервые в истории потребность страны в уране сможет обеспечивать частная компания.

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