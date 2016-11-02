Казахстан будет расширять сотрудничество в ядерной сфере с другими странами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Казахстан планирует активизировать сотрудничество с другими государствами в ядерной сфере, чтобы обеспечить свое участие во всех процессах ядерно-топливного цикла (ЯТЦ). Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана со ссылкой на главу государства Нурсултана Назарбаева, передает УНН.
"Наша задача - принять участие во всех процессах полного ядерного топливного цикла. Необходимо повысить уровень взаимодействия в этой сфере с другими странами", - сказал Н.Назарбаев на встрече с главой управления АО "НАК" Казатомпром "Аскаром Жумагалиев.
А. Жумагалиев доложил президенту об итогах деятельности национальной атомной компании за 9 месяцев 2016 года. Президент Казахстана отметил высокую долю продукции отрасли на мировом рынке.
Напомним, министра И. Насалик ранее заявил, что Украина и Казахстан планируют создать совместное предприятие по добыче урановой руды.
Министр убежден, что частный инвестор позволит Украине нарастить добычу урана.
Также напомним, впервые в истории потребность страны в уране сможет обеспечивать частная компания.