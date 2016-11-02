Казахстан будет расширять сотрудничество в ядерной сфере с другими странами

"Наша задача - принять участие во всех процессах полного ядерного топливного цикла. Необходимо повысить уровень взаимодействия в этой сфере с другими странами", - сказал Н.Назарбаев на встрече с главой управления АО "НАК" Казатомпром "Аскаром Жумагалиев.

А. Жумагалиев доложил президенту об итогах деятельности национальной атомной компании за 9 месяцев 2016 года. Президент Казахстана отметил высокую долю продукции отрасли на мировом рынке.

Напомним, министра И. Насалик ранее заявил, что Украина и Казахстан планируют создать совместное предприятие по добыче урановой руды.

Министр убежден, что частный инвестор позволит Украине нарастить добычу урана.

Также напомним, впервые в истории потребность страны в уране сможет обеспечивать частная компания.