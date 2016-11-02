Казахстан розширюватиме співробітництво у ядерні сфері з іншими країнами

"Наше завдання - взяти участь у всіх процесах повного ядерного паливного циклу. Необхідно підвищити рівень взаємодії в цій сфері з іншими країнами", - сказав Н.Назарбаєв на зустрічі з головою управління АТ "НАК" Казатомпром "Аскаром Жумагалієвим.

А. Жумагалієв доповів президенту про підсумки діяльності національної атомної компанії за 9 місяців 2016 року. Президент Казахстану відзначив високу частку продукції галузі на світовому ринку.

Нагадаємо, міністра І. Насалик раніше заявив, що Україна і Казахстан планують створити спільне підприємство з видобутку уранової руди.

Міністр переконаний, що приватний інвестор дозволить Україні наростити власний видобуток урану.

Також нагадаємо, вперше в історії потребу країни в урані зможе забезпечувати приватна компанія.