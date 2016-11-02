Казахстан розширюватиме співробітництво у ядерні сфері з іншими країнами
Київ • УНН
Казахстан планує активізувати співпрацю з іншими державами в ядерній сфері, щоб забезпечити свою участь у всіх процесах ядерно-паливного циклу (ЯПЦ). Про це повідомила прес-служба президента Казахстану з посиланням на главу держави Нурсултана Назарбаєва, передає УНН.
"Наше завдання - взяти участь у всіх процесах повного ядерного паливного циклу. Необхідно підвищити рівень взаємодії в цій сфері з іншими країнами", - сказав Н.Назарбаєв на зустрічі з головою управління АТ "НАК" Казатомпром "Аскаром Жумагалієвим.
А. Жумагалієв доповів президенту про підсумки діяльності національної атомної компанії за 9 місяців 2016 року. Президент Казахстану відзначив високу частку продукції галузі на світовому ринку.
Нагадаємо, міністра І. Насалик раніше заявив, що Україна і Казахстан планують створити спільне підприємство з видобутку уранової руди.
Міністр переконаний, що приватний інвестор дозволить Україні наростити власний видобуток урану.
Також нагадаємо, вперше в історії потребу країни в урані зможе забезпечувати приватна компанія.