Казахстан принял первый самолет с эвакуируют из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Военно-транспортный самолет Казахстана доставил в Алма-Ату из Афганистана 42 пассажира. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана, пишет УНН.
Детали
“Сегодня в 17:00 (14:00 по киевскому времени) военно-транспортный самолет С-295 ВВС Казахстана благополучно совершил посадку в Алма-Ате с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана. В Казахстан прибыли 25 граждан Казахстана, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники посольства Казахстана”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что этим бортом, по просьбе киргизской стороны, были эвакуированы 14 граждан Кыргызстана. “В качестве гуманитарной операции этим самолетом из ИРА также вывезены один гражданин России и один гражданин Литвы, обратившиеся в посольство Казахстана с просьбой о содействии”, — уточнили в пресс-службе.
Ранее
После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск радикальное движение “Талибан” развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.