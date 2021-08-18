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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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2 марта, 17:53 • 126186 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121820 просмотра

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Казахстан принял первый самолет с эвакуируют из Афганистана

Казахстан принял первый самолет с эвакуируют из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 12348 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Военно-транспортный самолет Казахстана доставил в Алма-Ату из Афганистана 42 пассажира. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана, пишет УНН.

Детали

“Сегодня в 17:00 (14:00 по киевскому времени) военно-транспортный самолет С-295 ВВС Казахстана благополучно совершил посадку в Алма-Ате с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана. В Казахстан прибыли 25 граждан Казахстана, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники посольства Казахстана”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что этим бортом, по просьбе киргизской стороны, были эвакуированы 14 граждан Кыргызстана. “В качестве гуманитарной операции этим самолетом из ИРА также вывезены один гражданин России и один гражданин Литвы, обратившиеся в посольство Казахстана с просьбой о содействии”, — уточнили в пресс-службе.

Ранее

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск радикальное движение “Талибан” развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.

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