Казахстан прийняв перший літак з евакуюваними з Афганістану

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“Сьогодні о 17:00 (14:00 за київським часом) військово-транспортний літак С-295 ВПС Казахстану благополучно здійснив посадку в Алма-Аті з 42 пасажирами, евакуйованими з Афганістану. У Казахстан прибули 25 громадян Казахстану, в тому числі 15 дорослих і 10 дітей, а також співробітники посольства Казахстану”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що цим бортом, на прохання киргизької сторони, були евакуйовані 14 громадян Киргизстану. “В якості гуманітарної операції цим літаком з ІРА також вивезені один громадянин Росії і один громадянин Литви, які звернулися в посольство Казахстану з проханням про сприяння”, — уточнили у пресслужбі.

Раніше

Після оголошення США про закінчення збройної операції в Афганістані і початку виведення військ радикальний рух “Талібан” розвернув наступ на урядові сили і до 15 серпня увійшов без бою в Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані, знявши з себе повноваження, покинув країну. Західні держави евакуюють своїх громадян, в тому числі дипломатів.