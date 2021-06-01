Кофе подорожал до максимума за 4,5 года из-за засухи в Бразилии

Детали

Более сухая, чем обычно, погода нанесла ущерб производству сахара и кофе в Бразилии, крупнейшем мировом поставщике этих продуктов, что привело к росту фьючерсных цен на сырьевые товары.

В пятницу фьючерсы на кофе достигли максимума за 4,5 года, так как трейдеры обеспокоены тем, что нехватка влаги для почвы в штате Минас-Жерайс может повлиять на урожай кофе в 2022 году.

Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии заявило, что засушливые условия сохранятся в ближайшие месяцы, особенно в юго-восточном и центрально-западном регионах.

Так, правительственные агентства Бразилии предупредили о засухе на этой неделе. Поздно вечером в четверг Комитет по мониторингу электроэнергетического сектора (CMSE), связанный с Министерством горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии, рекомендовал регулирующему органу ANA признать состояние "нехватки воды" после того, как продолжительная засуха поразила Центральную и Южную части Бразилии вдоль бассейна реки Парана.

Кроме того, агентство по мониторингу погоды, связанное с Министерством сельского хозяйства, выпустило первое "предупреждение о чрезвычайной засухе" с июня по сентябрь, заявив, что в пяти штатах Бразилии в этот период дождей, скорее всего, будет мало.

Отсутствие дождей на большей части территории Бразилии имеет негативные последствия для выращивания зерновых, животноводства и производства электроэнергии, поскольку Бразилия в значительной степени полагается на гидроэлектростанции в качестве источника энергии. Ученые заявили, что сухая погода может привести к серьезным пожарам в тропических лесах Амазонки и водно-болотных угодьях Пантанала.

CMSE заявила, что из-за отсутствия дождя важно ослабить ограничения на некоторых гидроэлектростанциях, чтобы обеспечить большее производство энергии. Это потребует сложных переговоров с политиками, ANA и агентством по охране окружающей среды Ibama.

"Энергетическое регулирование не предусмотрено, но если не будет ослабления ограничений, другого выхода нет", - сказал осведомленный источник.

Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики заявило в пятницу, что оно предприняло попытки расширить энергопоставки в Бразилии, но исключило проведение экстренной процедуры относительно включения новых мощностей.

Добавим

В прошлом году в апреле сообщалось, что в мире ожидается дефицит кофе из-за распространения коронавируса в странах Латинской Америки.