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Кофе подорожал до максимума за 4,5 года из-за засухи в Бразилии

Киев • УНН

 • 19913 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Бразилию, по прогнозам, ожидает худший период засухи за 91 год, на фоне чего цены на кофе арабика выросли до максимума за 4,5 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Кофе подорожал до максимума за 4,5 года из-за засухи в Бразилии

Детали

Более сухая, чем обычно, погода нанесла ущерб производству сахара и кофе в Бразилии, крупнейшем мировом поставщике этих продуктов, что привело к росту фьючерсных цен на сырьевые товары.

В пятницу фьючерсы на кофе достигли максимума за 4,5 года, так как трейдеры обеспокоены тем, что нехватка влаги для почвы в штате Минас-Жерайс может повлиять на урожай кофе в 2022 году.

Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии заявило, что засушливые условия сохранятся в ближайшие месяцы, особенно в юго-восточном и центрально-западном регионах.

Так, правительственные агентства Бразилии предупредили о засухе на этой неделе. Поздно вечером в четверг Комитет по мониторингу электроэнергетического сектора (CMSE), связанный с Министерством горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии, рекомендовал регулирующему органу ANA признать состояние "нехватки воды" после того, как продолжительная засуха поразила Центральную и Южную части Бразилии вдоль бассейна реки Парана.

Кроме того, агентство по мониторингу погоды, связанное с Министерством сельского хозяйства, выпустило первое "предупреждение о чрезвычайной засухе" с июня по сентябрь, заявив, что в пяти штатах Бразилии в этот период дождей, скорее всего, будет мало.

Отсутствие дождей на большей части территории Бразилии имеет негативные последствия для выращивания зерновых, животноводства и производства электроэнергии, поскольку Бразилия в значительной степени полагается на гидроэлектростанции в качестве источника энергии. Ученые заявили, что сухая погода может привести к серьезным пожарам в тропических лесах Амазонки и водно-болотных угодьях Пантанала.

CMSE заявила, что из-за отсутствия дождя важно ослабить ограничения на некоторых гидроэлектростанциях, чтобы обеспечить большее производство энергии. Это потребует сложных переговоров с политиками, ANA и агентством по охране окружающей среды Ibama.

"Энергетическое регулирование не предусмотрено, но если не будет ослабления ограничений, другого выхода нет", - сказал осведомленный источник.

Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики заявило в пятницу, что оно предприняло попытки расширить энергопоставки в Бразилии, но исключило проведение экстренной процедуры относительно включения новых мощностей.

Добавим

В прошлом году в апреле сообщалось, что в мире ожидается дефицит кофе из-за распространения коронавируса в странах Латинской Америки.

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