Кава подорожчала до максимуму за 4,5 року через посуху в Бразилії

Деталі

Більш суха, ніж зазвичай, погода завдала збитків виробництву цукру і кави в Бразилії, найбільшому світовому постачальнику цих продуктів, що призвело до зростання ф'ючерсних цін на сировинні продукти.

У п'ятницю ф'ючерси на каву досягли максимуму за 4,5 року, тому що трейдери занепокоєні тим, що недостатня зволоженість грунту в штаті Мінас-Жерайс може вплинути на врожай кави в 2022 році.

Міністерство гірничодобувної промисловості і енергетики Бразилії заявило, що посушливі умови збережуться в найближчі місяці, особливо в південно-східному і центрально-західному регіонах.

Так, урядові агентства Бразилії попередили про посуху цього тижня. Пізно ввечері в четвер Комітет з моніторингу електроенергетичного сектора (CMSE), пов'язаний з Міністерством гірничодобувної промисловості і енергетики Бразилії, рекомендував регулюючому органу ANA визнати стан "браку води" після того, як тривала посуха вразила центральну та південну частини Бразилії уздовж басейну річки Парана.

Окрім того, агентство з моніторингу погоди, пов'язане з Міністерством сільського господарства, випустило перше "попередження про надзвичайну посуху" з червня по вересень, заявивши, що в п'яти штатах Бразилії в цей період дощів, швидше за все, буде мало.

Відсутність дощів на більшій частині території Бразилії має негативні наслідки для вирощування зернових, тваринництва та виробництва електроенергії, оскільки Бразилія значною мірою покладається на гідроелектростанції як джерело енергії. Вчені заявили, що суха погода може призвести до серйозних пожеж в тропічних лісах Амазонки і водно-болотних угіддях Пантаналу.

CMSE заявила, що через відсутність дощу важливо послабити обмеження на деяких гідроелектростанціях, щоб забезпечити більше виробництво енергії. Це вимагатиме складних переговорів з політиками, ANA і агентством з охорони навколишнього середовища Ibama.

"Енергетичне регулювання не передбачено, але якщо не буде ослаблення обмежень, іншого виходу немає", - сказало обізнане джерело.

Міністерство гірничодобувної промисловості і енергетики заявило в п'ятницю, що воно здійснює спроби збільшити енергопостачання в Бразилії, але виключило проведення екстреної процедури щодо включення нових потужностей.

Додамо

Торік у квітні повідомлялося, що у світі очікується дефіцит кави через поширення коронавірусу в країнах Латинської Америки.