Катастрофа в керченском проливе: путин поручил организовать спасательные работы

У побережья аннексированного рф Крыма затонули два российских грузовых судна: танкер «волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, «волгонефть 239» - «лег в дрейф», сообщает мчс рф. Сообщается о количестве спасенных членов экипажа, а также пропавших без вести. Тем временем президент рф путин дал поручение по организации спасательных работ в проливе.

Об этом передают росСМИ, сообщает УНН.

Детали

президент россии путин дал поручение по организации спасательных работ в керченском проливе в связи инцидентом, в результате которого затонули два танкера с нефтепродуктами: «волгонефть 212» и «волгонефть 239».

Первый - получил повреждения и сел на мель, второй - «лег в дрейф»

В результате катастрофы танкеров произошел «разлив нефтепродуктов», сообщают ромСМИ. Как пишет канал Baza, оба судна перевозили в общей сложности более 8000 тонн нефти и мазута.

Сообщается о спасении 12 человек. По предварительным данным, до сих пор не удалось установить местонахождение четырех человек

Напомним

УНН передавал, что корабли потерпели бедствие в Керченском проливеи в нескольких километрах от берега.

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