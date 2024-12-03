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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мариуполь весной начнет испытывать тотальную проблему с водоснабжением - Андрющенко

Мариуполь весной начнет испытывать тотальную проблему с водоснабжением - Андрющенко

Киев  •  УНН

 • 1348 просмотра

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В Старокрымском водохранилище стремительно снижается уровень воды, что угрожает водоснабжению Мариуполя. Аналогичная ситуация наблюдается в Бердянском водохранилище, где уровень воды значительно снизился с сентября.

В оккупированном Мариуполе катастрофическая ситуация с водоснабжением из-за того, что уровень питьевой воды в Старокрымском водохранилище стремительно снижается, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

По словам Андрющенко, обмеление водохранилища постепенно продолжается с 2023 года, но с августа 2024 года набирает критическую скорость. Проблема в том, что Старокрымское водохранилище не предусмотрено для устойчивого водоснабжения Мариуполя и является резервным. Однако с оккупации оно стало основным, указал советник мэра.

Из-за отсутствия воды из основного канала Северский Донец, увеличения нагрузки на инфраструктуру из-за массовой миграции россиян, усиленной бездарностью оккупационной власти, уже весной Мариуполь начнет испытывать тотальную проблему с водоснабжением. Насколько реально снизился уровень, неизвестно, но по наблюдениям местных жителей - не менее чем на 4-5 метров только за осень. Оккупационная власть молчит

- заявил Андрющенко.

По его словам, аналогичная ситуация с водоснабжением в Бердянске. Уровень Бердянского водохранилища продолжает снижаться. Спутниковые данные и свежие фото демонстрируют обмеление водохранилища и русла реки Берда.

Уровень воды начал стремительно падать с сентября. По сообщениям оккупационной администрации Бердянска, по состоянию на 30.10.2024 г. глубина водохранилища составляла примерно 18,2 м.

Как указал Андрющенко, сейчас неизвестно, насколько уменьшился объем воды с того времени. Однако, судя по естественным следам осадка на скалах, уровень снизился еще минимум на 1 м - 1,5 м.

рф превращает школы на ВОТ в режимные объекты - ЦНС10 нояб. 2024, 13:42 • 29086 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество