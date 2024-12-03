Мариуполь весной начнет испытывать тотальную проблему с водоснабжением - Андрющенко
Киев • УНН
В Старокрымском водохранилище стремительно снижается уровень воды, что угрожает водоснабжению Мариуполя. Аналогичная ситуация наблюдается в Бердянском водохранилище, где уровень воды значительно снизился с сентября.
В оккупированном Мариуполе катастрофическая ситуация с водоснабжением из-за того, что уровень питьевой воды в Старокрымском водохранилище стремительно снижается, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
По словам Андрющенко, обмеление водохранилища постепенно продолжается с 2023 года, но с августа 2024 года набирает критическую скорость. Проблема в том, что Старокрымское водохранилище не предусмотрено для устойчивого водоснабжения Мариуполя и является резервным. Однако с оккупации оно стало основным, указал советник мэра.
Из-за отсутствия воды из основного канала Северский Донец, увеличения нагрузки на инфраструктуру из-за массовой миграции россиян, усиленной бездарностью оккупационной власти, уже весной Мариуполь начнет испытывать тотальную проблему с водоснабжением. Насколько реально снизился уровень, неизвестно, но по наблюдениям местных жителей - не менее чем на 4-5 метров только за осень. Оккупационная власть молчит
По его словам, аналогичная ситуация с водоснабжением в Бердянске. Уровень Бердянского водохранилища продолжает снижаться. Спутниковые данные и свежие фото демонстрируют обмеление водохранилища и русла реки Берда.
Уровень воды начал стремительно падать с сентября. По сообщениям оккупационной администрации Бердянска, по состоянию на 30.10.2024 г. глубина водохранилища составляла примерно 18,2 м.
Как указал Андрющенко, сейчас неизвестно, насколько уменьшился объем воды с того времени. Однако, судя по естественным следам осадка на скалах, уровень снизился еще минимум на 1 м - 1,5 м.
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