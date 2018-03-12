Катастрофа МН17: названы имена основных подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla обнародовало имена главных подозреваемых в деле о крушении пассажирского самолета Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе, передает УНН.
В статье отмечается, что Служба безопасности Украины определила группу из семи человек, причастных к крушению самолета. Согласно информации издания, в списке фигурируют имена российских военных Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Николая Ткачева.
Издание опирается на данные, полученные в интервью экс-председателем СБУ Валентином Наливайченко, который возглавлял СБУ в то время, когда произошло крушение самолета, а также экс-главным следователем СБУ Василием Вовком. Указано, что СБУ предоставила следствию многочисленные материалы, включительно из 150 тысячами записей перехваченных телефонных разговоров.
Как сообщал УНН, британская разведка MI6 уверена, что ракетная установка, с которой сбили малазийский самолет рейса MH17 в небе над Донбассом, имеет российское происхождение.
Напомним, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.