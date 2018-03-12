Катастрофа МН17: названі імена основних підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Нідерландське видання незалежних журналістських розслідувань Zembla оприлюднило імена головних підозрюваних у справі про катастрофу пасажирського літака Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі, передає УНН.
У статті наголошується, що Служба безпеки України визначила групу з семи осіб, причетних до катастрофи літака. Згідно з інформацією видання, у списку фігурують імена російських військових Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Миколи Ткачова.
Видання спирається на дані, отримані в інтерв'ю екс-головою СБУ Валентином Наливайченком, який очолював СБУ в той час, коли сталася аварія літака, а також екс-головним слідчим СБУ Василем Вовком. Зазначено, що СБУ надала слідству численні матеріали, включно з 150 тисячами записів перехоплених телефонних розмов.
Як повідомляв УНН, британська розвідка MI6 впевнена, що ракетна установка, з якої збили малайзійський літак рейсу MH17 в небі над Донбасом, має російське походження.
Нагадаємо, літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, що перебували на борту.