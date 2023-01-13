Катаргейт: бывшая вице-президент Европарламента хочет выйти из-под ареста

Детали

Кайли заключена под стражу с 9 декабря вместе со своим партнером Франческо Джорджи. Оба обвиняются в участии в преступной организации, взяточничестве и отмывании денег в результате скандала, получившего название "Катаргейт", поразившего Европарламент.

Запрос об увольнении ее партнера будет повторно рассмотрен 26 января, а запрос бывшего члена Европарламента Антонио Панцери – 17 января.

Согласно ее первым показаниям бельгийским властям, опубликованным в четверг телеканалом Skai, греческий депутат Европарламента отрицает свою причастность к скандалу и возлагает вину на своего партнера Джорджи.

Муж Кайли был арестован 9 декабря бельгийской полицией. Когда ей сообщили о его аресте, она позвонила отцу, находившемуся в Брюсселе, и попросила его пройти в ее квартиру и взять чемодан, который, по ее словам, принадлежал предполагаемому "вдохновителю" "Катаргейта" Антонио Панцери.

На вопрос бельгийских властей, знала ли она, что в чемодане деньги, Кайли ответила, что поняла это, когда открыла его.

"Я знала, что Джорджи хранит в нашей квартире что-то принадлежащее Панцери", - сказала она.

Кайли также намекнула, что Панцери воспользовался своей неприкосновенностью депутата Европарламента, чтобы скрыть свои деньги в ее квартире.

Источник, близкий к делу, сообщил, что по всем обвинениям, с которыми сталкивается Кайли, будет трудно доказать, что она не была причастна к отмыванию денег.

Тот же источник добавил, что по крайней мере пока шансы на временное освобождение Кайли до суда невелики.

Между тем, сообщения в прессе предполагают, что бельгийские власти также тщательно проверяют ее парламентскую деятельность в сфере цифровых технологий и технологий, где она была достаточно активна все эти годы.

Дополнение

В декабре в Брюсселе произошел скандал с обвинениями в том, что эмират Персидского залива купил влияние в Европейском парламенте. Бывший вице-президент Европарламента Ева Кайли – самое громкое имя среди четырех арестованных полицией. Было обнаружено более 1,5 миллионов евро подозрительных денег.