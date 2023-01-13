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Катаргейт: колишня віце-президентка Європарламенту хоче вийти з-під арешту

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Колишня віце-президентка Європарламенту Єва Кайлі, заарештована в межах корупційного скандалу під назвою "Катаргейт", матиме 19 січня нове слухання у Бельгії з проханням про звільнення, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Катаргейт: колишня віце-президентка Європарламенту хоче вийти з-під арешту

Деталі

Кайлі ув'язнена з 9 грудня разом зі своїм партнером Франческо Джорджі. Обидва звинувачуються в участі у злочинній організації, хабарництві та відмиванні грошей внаслідок скандалу, що отримав назву "Катаргейт", який вразив Європарламент.

Запит про звільнення її партнера буде повторно розглянуто 26 січня, а запит колишнього члена Європарламенту Антоніо Панцері – 17 січня.

Відповідно до її перших свідчень бельгійській владі, опублікованій у четвер телеканалом Skai, грецький депутат Європарламенту заперечує свою причетність до скандалу і натомість покладає провину на свого партнера Джорджі.

Чоловік Кайлі був заарештований 9 грудня бельгійською поліцією. Коли їй повідомили про його арешт, вона зателефонувала батькові, який перебував у Брюсселі, і попросила його пройти в її квартиру і взяти валізу, яка, за її словами, належала передбачуваному "натхненникові" "Катаргейту" Антоніо Панцері.

На питання бельгійської влади, чи знала вона, що у валізі гроші, Кайлі відповіла, що зрозуміла це, коли відкрила її.

"Я знала, що Джорджі зберігає в нашій квартирі щось, що належить Панцері", - сказала вона.

Кайлі також натякнула, що Панцері скористався своєю недоторканністю депутата Європарламенту, щоб сховати свої гроші у її квартирі.

Джерело, близьке до справи, повідомило, що з усіх звинувачень, з якими стикається Кайлі, буде важко довести, що вона не була причетна до відмивання грошей.

Те ж джерело додало, що принаймні наразі шанси на тимчасове звільнення Кайлі до суду невеликі.

Тим часом, повідомлення в пресі припускають, що бельгійська влада також ретельно перевіряє її парламентську діяльність у сфері цифрових технологій та технологій, де вона була досить активна усі ці роки.

Доповнення

У грудні у Брюсселі стався скандал зі звинуваченнями у тому, що емірат Перської затоки купив вплив у Європейському парламенті. Колишній віце-президент Європарламенту Єва Кайлі – найгучніше ім'я серед чотирьох заарештованих поліцією. Було виявлено понад 1,5 мільйона євро підозрілих грошей.

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