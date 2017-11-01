Каськива сегодня освободили из-под стражи - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева обязал бывшего главу Госагентства по инвестициям Владислав Каськива в течение 5 дней внести определенный ему залог в сумме 160 тыс. грн. Об этом УНН сообщат в Генеральной прокуратуре Украины.
"Его сегодня освободили из-под стражи. Но он в течение 5 дней должен оплатить эти средства. Насколько нам известно, он намерен сделать это уже сегодня", - сказали в ГПУ.
Напомним, Печерский районный суд Киева определил для Владислава Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Генеральная прокуратура обратилась в Печерский райсуд г.Киева для избрания меры пресечения в виде ареста экстрадированному из Панамы гражданину Владиславу Каськиву.
В октябре прошлого года, несмотря на просьбы Каськива о предоставлении политического убежища в Панаме, в ГПУ заявили, что возвращение экс-главы Госинвестпроекту в Украине может длиться до 9 месяцев.
Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).
Как сообщал УНН, бывший председатель Госкоминвестпроекта Владислав Каськив из Панамы экстрадирован в Украину.