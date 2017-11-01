Каськива сегодня освободили из-под стражи - ГПУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22702 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84494 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143054 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111824 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113479 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110580 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102815 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106538 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103189 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150473 просмотра

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Каськива сегодня освободили из-под стражи - ГПУ

Каськива сегодня освободили из-под стражи - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 9403 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева обязал бывшего главу Госагентства по инвестициям Владислав Каськива в течение 5 дней внести определенный ему залог в сумме 160 тыс. грн. Об этом УНН сообщат в Генеральной прокуратуре Украины.

"Его сегодня освободили из-под стражи. Но он в течение 5 дней должен оплатить эти средства. Насколько нам известно, он намерен сделать это уже сегодня", - сказали в ГПУ.

Напомним, Печерский районный суд Киева определил для Владислава Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Генеральная прокуратура обратилась в Печерский райсуд г.Киева для избрания меры пресечения в виде ареста экстрадированному из Панамы гражданину Владиславу Каськиву.

В октябре прошлого года, несмотря на просьбы Каськива о предоставлении политического убежища в Панаме, в ГПУ заявили, что возвращение экс-главы Госинвестпроекту в Украине может длиться до 9 месяцев.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщал УНН, бывший председатель Госкоминвестпроекта Владислав Каськив из Панамы экстрадирован в Украину.

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