Каськіва сьогодні звільнили з-під варти - ГПУ

"Його сьогодні звільнили з-під варти. Але він впродовж 5 днів повинен сплатити ці кошти. Наскількі нам відомо, він має намір зробити це вже сьогодні", - сказали в ГПУ.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва визначив для Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Генеральна прокуратура звернулася до Печерського райсуду м. Києва для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту екстрадованому з Панами громадянину Владиславу Каськіву.

У жовтні минулого року, зважаючи на прохання В.Каськіва про надання політичного притулку в Панамі, у ГПУ заявили, що повернення екс-голови Держінвестпроекту в Україну може тривати до 9 місяців.

В.Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Як повідомляв УНН, колишнього голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва з Панами екстрадовано до України.