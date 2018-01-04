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Кассационным судам Верховного суда передадут до 15 января более 72 тыс. дел

Киев • УНН

 • 8934 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Кассационные суды в составе Верховного Суда до 15 января 2018 получат 72 тыс. 233 дела, не рассмотренные выше специализированными судами. Об этом говорится в сообщении Верховного суда на странице в Facebook, передает УНН.

Кассационным судам Верховного суда передадут до 15 января более 72 тыс. дел

Согласно сообщению, в частности, Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда получит 27 тыс. 825 дел, Кассационный уголовный суд - 2 тыс. 904 дела, Кассационный хозяйственный суд - 3 тыс. 154 дела и Кассационный административный суд - 38 тыс. 350 дел.

Напомним, с 15 декабря 2017 новый Верховный Суд в составе 115 судей начал свою работу.

30 ноября 2017 главой нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую. Такое решение было принято во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования.

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