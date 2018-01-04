Касаційним судам Верховного суду передадуть до 15 січня понад 72 тис. справ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Касаційні суди у складі Верховного Суду до 15 січня 2018 року отримають 72 тис. 233 справи, які не розглянуті вищими спеціалізованими судами. Про це йдеться у повідомленні Верховного Суду на сторінці у Facebook, передає УНН.
Згідно з повідомленням, зокрема, Касаційний цивільний суд у Складі Верховного Суду отримає 27 тис. 825 справ, Касаційний кримінальний суд – 2 тис. 904 справи, Касаційний господарський суд – 3 тис. 154 справи і Касаційний адміністративний суд – 38 тис. 350 справ.
Нагадаємо, з 15 грудня 2017 року новий Верховний Суд у складі 115 суддів розпочав свою роботу.
30 листопада 2017 року головою нового Верховного Суду обрали суддю Валентину Данішевську. Таке рішення було ухвалене під час Пленуму Верховного Суду за підсумками таємного голосування.