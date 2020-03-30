Картину Ван Гога похитили из голландского музея, который закрыт на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Нидерландах из музея в городе Ларен похитили картину Ван Гога "Весенний сад", который сейчас закрыт из-за вспышки коронавирусной болезни COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
"Это замечательное и трогательное художественное произведение одного из наших великих художников было похищено и взято у общины", - сказал он.
Отмечается, что музей в городе Ларен к востоку от Амстердама обратился с просьбой немедленно вернуть картину, которая была внесена в список похищенных произведений Интерпола.
Так, картина Lentetuin, или "Весенний сад", изображает сад монастыря в Нуенене и датируется 1884 годом, была позаимствована в музее Гронингера в Нидерландах.
Напомним, картина Климта, которую нашли в Италии в мусорном пакете, оказалась настоящей.