Картину Ван Гога викрали з нідерландського музею, який закритий на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Нідерландах з музею в місті Ларені викрали картину Ван Гога "Весняний сад", який наразі закритий через спалах коронавірусної хвороби COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
"Цей чудовий і зворушливий художній твір одного з наших великих художників був викрадений і взятий у громади", - сказав він.
Зазначається, що музей у місті Ларен на сході від Амстердама звернувся з проханням негайно повернути картину, яка була внесена до списку викрадених творів Інтерполу.
Так, картина Lentetuin, або "Весняний сад", зображує сад монастиря в Нуенені і датується 1884 роком, була позичена в музеї Гронінгера в Нідерландах.
Нагадаємо, картина Клімта, яку знайшли в Італії у сміттєвому пакеті, виявилася справжньою.