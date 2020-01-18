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Картина Клімта, яку знайшли в Італії у сміттєвому пакеті, виявилася справжньою

Київ • УНН

 • 16188 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Мистецтвознавці після детального аналізу підтвердили, що випадково знайдена в Італії картина Ґустава Клімта "Портрет жінки", яку понад 20 років вважали викраденою, справді є роботою австрійського художника. Про це заявила місцева прокурорка в місті П'яченца Орнелла Чікка, повідомляє УНН з посиланням на DW і AFP.

Картина Клімта, яку знайшли в Італії у сміттєвому пакеті, виявилася справжньою

За її словами, експерти відзначають, що полотно добре збереглося. Наразі невідомо, хто викрав шедевр австрійського художника, але, за даними місцевої прокуратури, слідчі виявили на картині сліди органічного матеріалу і сподіваються, що це допоможе їм у розслідуванні.

Картину знайшли 10 грудня 2019 року схованою в стіні у дворі галереї сучасного мистецтва імені Річчі Одді в місті П'яченца, що на півночі Італії. Її виявив садівник, який прибирав зі стіни плющ і побачив невеликий вентиляційний отвір, а в ньому - картину без рами, загорнуту в чорний пакет для сміття. Але на той час не було достеменно відомо, чи є витвір мистецтва оригіналом.

Полотно розміром 55 на 65 сантиметрів викрали з галереї ще в 1997 році. Музей оцінює його в 60-100 мільйонів євро, але зазначає, що точну вартість визначити складно, оскільки картина ще ніколи не продавалася. "Портрет жінки" є пізньою роботою Клімта. Написана у 1916-1917 роках картина зображує молоду жінку з каштановим волоссям на смарагдово-зеленому тлі.

Музей, із якого була викрадена картина, був заснований як приватна галерея у 1930 роках колекціонером Річчі Одді. Своє зібрання він заповів П'яченці. У музеї імені Річчі Одді зараз нараховується понад 300 полотен. Утім, "Портрет жінки" Клімта був найціннішим його експонатом.

Нагадаємо, ФБР опубліковало портрети жінок, які намалював ув'язнений, що зізнався у 90 вбивствах.

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