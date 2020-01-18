Картина Клімта, яку знайшли в Італії у сміттєвому пакеті, виявилася справжньою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Мистецтвознавці після детального аналізу підтвердили, що випадково знайдена в Італії картина Ґустава Клімта "Портрет жінки", яку понад 20 років вважали викраденою, справді є роботою австрійського художника. Про це заявила місцева прокурорка в місті П'яченца Орнелла Чікка, повідомляє УНН з посиланням на DW і AFP.
За її словами, експерти відзначають, що полотно добре збереглося. Наразі невідомо, хто викрав шедевр австрійського художника, але, за даними місцевої прокуратури, слідчі виявили на картині сліди органічного матеріалу і сподіваються, що це допоможе їм у розслідуванні.
Картину знайшли 10 грудня 2019 року схованою в стіні у дворі галереї сучасного мистецтва імені Річчі Одді в місті П'яченца, що на півночі Італії. Її виявив садівник, який прибирав зі стіни плющ і побачив невеликий вентиляційний отвір, а в ньому - картину без рами, загорнуту в чорний пакет для сміття. Але на той час не було достеменно відомо, чи є витвір мистецтва оригіналом.
Полотно розміром 55 на 65 сантиметрів викрали з галереї ще в 1997 році. Музей оцінює його в 60-100 мільйонів євро, але зазначає, що точну вартість визначити складно, оскільки картина ще ніколи не продавалася. "Портрет жінки" є пізньою роботою Клімта. Написана у 1916-1917 роках картина зображує молоду жінку з каштановим волоссям на смарагдово-зеленому тлі.
Музей, із якого була викрадена картина, був заснований як приватна галерея у 1930 роках колекціонером Річчі Одді. Своє зібрання він заповів П'яченці. У музеї імені Річчі Одді зараз нараховується понад 300 полотен. Утім, "Портрет жінки" Клімта був найціннішим його експонатом.
Нагадаємо, ФБР опубліковало портрети жінок, які намалював ув'язнений, що зізнався у 90 вбивствах.