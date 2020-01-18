Картина Климта, которую нашли в Италии в мусорном пакете, оказалась настоящей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Искусствоведы после детального анализа подтвердили, что случайно найдена в Италии картина Густава Климта "Портрет женщины", которую более 20 лет считали похищенной действительно является работой австрийского художника. Об этом заявила местный прокурор в городе Пьяченца Орнелла Чикко, сообщает УНН со ссылкой на DW и AFP.
По ее словам, эксперты отмечают, что полотно хорошо сохранилось. Пока неизвестно, кто похитил шедевр австрийского художника, но, по данным местной прокуратуры, следователи обнаружили на картине следы органического материала и надеются, что это поможет им в расследовании.
Картину нашли 10 декабря 2019 года скрытой в стене во дворе галереи современного искусства имени Риччи Одди в городе Пьяченца, что на севере Италии. Ее обнаружил садовник, который убирал со стены плющ и увидел небольшое вентиляционное отверстие, а в нем - картину без рамы, завернутую в черный пакет для мусора. Но в то время не было точно известно, является произведение искусства оригиналом.
Полотно размером 55 на 65 сантиметров похитили из галереи еще в 1997 году. Музей оценивает его в 60-100 миллионов евро, но отмечает, что точную стоимость определить сложно, поскольку картина еще никогда не продавалась. "Портрет женщины" является поздней работой Климта. Написанная в 1916-1917 годах картина изображает молодую женщину с каштановыми волосами на изумрудно-зеленом фоне.
Музей, с которого была похищена картина, был основан как частная галерея в 1930 годах коллекционером Риччи Одди. Свое собрание он завещал Пьяченце. В музее имени Риччи Одди сейчас насчитывается более 300 полотен. Впрочем, "Портрет женщины" Климта был самым ценным его экспонатом.
Напомним, ФБР опубликовало портреты женщин, которые нарисовал заключенный, признавшийся в 90 убийствах.