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Картина Климта, которую нашли в Италии в мусорном пакете, оказалась настоящей

Киев • УНН

 • 16187 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Искусствоведы после детального анализа подтвердили, что случайно найдена в Италии картина Густава Климта "Портрет женщины", которую более 20 лет считали похищенной действительно является работой австрийского художника. Об этом заявила местный прокурор в городе Пьяченца Орнелла Чикко, сообщает УНН со ссылкой на DW и AFP.

Картина Климта, которую нашли в Италии в мусорном пакете, оказалась настоящей

По ее словам, эксперты отмечают, что полотно хорошо сохранилось. Пока неизвестно, кто похитил шедевр австрийского художника, но, по данным местной прокуратуры, следователи обнаружили на картине следы органического материала и надеются, что это поможет им в расследовании.

Картину нашли 10 декабря 2019 года скрытой в стене во дворе галереи современного искусства имени Риччи Одди в городе Пьяченца, что на севере Италии. Ее обнаружил садовник, который убирал со стены плющ и увидел небольшое вентиляционное отверстие, а в нем - картину без рамы, завернутую в черный пакет для мусора. Но в то время не было точно известно, является произведение искусства оригиналом.

Полотно размером 55 на 65 сантиметров похитили из галереи еще в 1997 году. Музей оценивает его в 60-100 миллионов евро, но отмечает, что точную стоимость определить сложно, поскольку картина еще никогда не продавалась. "Портрет женщины" является поздней работой Климта. Написанная в 1916-1917 годах картина изображает молодую женщину с каштановыми волосами на изумрудно-зеленом фоне.

Музей, с которого была похищена картина, был основан как частная галерея в 1930 годах коллекционером Риччи Одди. Свое собрание он завещал Пьяченце. В музее имени Риччи Одди сейчас насчитывается более 300 полотен. Впрочем, "Портрет женщины" Климта был самым ценным его экспонатом.

Напомним, ФБР опубликовало портреты женщин, которые нарисовал заключенный, признавшийся в 90 убийствах.

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