Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
Киев • УНН
Украинцы все чаще бронируют отдых в Карпатском регионе на новогодние праздники, а среди тех, кто путешествует за границу, заметное предпочтение отдается таким направлениям, как Египет
Среди украинцев наблюдается всплеск активности бронирования отдыха в Карпатском регионе на новогодние праздники. Также небольшое количество людей все же выбирают провести праздники за рубежом. Об этом журналисту УНН рассказали директор Центра развития туризма Владимир Царук и генеральный директор одной из сети туристических агентств Олег Кулик.
Детали
Царук напомнил, что Рождество 25 декабря, поэтому всплеск активности по бронированию на 7-10 дней на новогодние праздники достаточно неплохой в Карпатском регионе.
"Потому что, если раньше, до войны, многие на эти даты отправлялись за границу, то сейчас планируют хотя бы на 4-5 дней выехать, сменить картинку, и выбирают Карпатский регион, Закарпатье. Поэтому, где есть лыжи, возможность экскурсий, мы видим, что там хорошая заполненность. Также наблюдается активность по курортам, где есть минеральная вода или термальные источники", - рассказал Царук.
Он отметил, что люди хотят сменить картинку, поэтому есть спрос и бронирование.
"Все пишут о всплеске цен на Буковеле, но можем сказать, что есть цены разного плана. Есть очень высокие цены, если брать Буковель, но есть и достаточно умеренные цены, например 2-3 тыс. грн за коттедж на 5-6 человек в высокие даты, а в не высокие даты там еще ниже", - сказал Царук.
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Также по его словам, среди популярных направлений - Черновцы, Луцк, Ужгород, Ивано-Франковск.
Кроме того, генеральный директор одной из сетей туристических агентств Олег Кулик рассказал, что определенное количество украинских туристов выезжает за границу на новогодние праздники, но оно очень небольшое, по сравнению с летом.
"Количество украинских туристов, которые сейчас планируют отдых за границей, уменьшилось минимум втрое, потому что есть такие понятия, как высокий и низкий сезон. Сейчас он низкий. На Новый год есть небольшой всплеск, как и всегда, но все же количество украинцев, которые отдыхают за границей, даже на новогодние праздники существенно меньше, чем количество украинцев, которые отдыхают за границей летом. То есть, могу сказать, что есть падение втрое", - сказал Кулик.
По его словам, среди главных причин - это ситуация в стране, война, не выпускают мужчин за границу.
Кулик отметил, что те украинцы, которые все же выезжают, выбирают обычно Египет.
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"Украинцы ездят на новогодние праздники обычно в Египет - это лидер номер один по направлениям среди украинских отдыхающих. Есть определенная категория туристов, которые выбирают автобусные туры по Европе. Конечно, автобусных туров гораздо больше летом, но сейчас среди автобусных туров, которые пользуются спросом, - это в первую очередь европейские страны, где люди могут посетить за одну поездку несколько стран", - рассказал Кулик.
Он отметил, что отдых в Египте не подорожал, он сейчас дешевле, чем в прошлом году, потому что спрос сократился из-за ситуации с Израилем и сектором Газа.
"Отели не полностью заполнены, а чем меньше спрос - тем дешевле цены", - добавил Кулик.
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
Украинцы все чаще бронируют отдых в Карпатском регионе на новогодние праздники, а среди тех, кто путешествует за границу, заметное предпочтение отдается таким направлениям, как Египет.
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