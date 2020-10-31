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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 10519 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 49549 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 71118 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 90730 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 96621 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Карабах: Россия окажет помощь Армении в случае столкновений "непосредственно на территории страны"

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Россия предоставит Еревану всю необходимую помощь, если столкновения будут происходить непосредственно на территорию Армении. Об этом заявили в МИД России в ответ на письмо премьера Армении Никола Пашиняна президенту РФ Владимиру Путину, передает УНН.

“Подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающих из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года”, — отметили в МИД России.

В ведомстве напомнили, что ряд статей этого договора предусматривает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга.

“В соответствии с Договором Россия предоставит Еревану всю необходимую помощь, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении. Вновь призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к немедленному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговоров с целью достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября”, — подытожили в министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян запросил помощь у президента РФ Владимира Путина для “обеспечения безопасности”.

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