Карабах: Россия окажет помощь Армении в случае столкновений "непосредственно на территории страны"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Россия предоставит Еревану всю необходимую помощь, если столкновения будут происходить непосредственно на территорию Армении. Об этом заявили в МИД России в ответ на письмо премьера Армении Никола Пашиняна президенту РФ Владимиру Путину, передает УНН.
“Подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающих из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года”, — отметили в МИД России.
В ведомстве напомнили, что ряд статей этого договора предусматривает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга.
“В соответствии с Договором Россия предоставит Еревану всю необходимую помощь, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении. Вновь призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к немедленному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговоров с целью достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября”, — подытожили в министерстве иностранных дел РФ.
Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян запросил помощь у президента РФ Владимира Путина для “обеспечения безопасности”.