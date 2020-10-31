Карабах: Росія надасть допомогу Вірменії у разі зіткнень "безпосередньо на території країни"

“Підтверджуємо прихильність Російської Федерації союзницьким зобов’язанням стосовно Республіки Вірменія, в тому числі що випливають з Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між Російською Федерацією і Республікою Вірменія від 29 серпня 1997 р.”, — зазначили в МЗС Росії.

У відомстві нагадали, що ряд статей цього договору передбачає конкретні дії в разі виникнення загрози збройного нападу або акту агресії відносно території один одного.

“Відповідно до Договору Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії. Знову закликаємо сторони нагірно-карабахського конфлікту до негайного припинення вогню, деескалації напруженості і поверненню до субстантивним переговорів з метою досягнення мирного врегулювання на основі базових принципів в руслі домовленостей, досягнутих міністрами закордонних справ Російської Федерації, Азербайджанської Республіки та Республіки Вірменія в Москві 10 жовтня”, — підсумували в міністерстві закордонних справ РФ.

Нагадаємо, що Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян запросив допомогу у президента РФ Володимира Путіна для “забезпечення безпеки”.