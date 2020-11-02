Капитан сборной Украины по волейболу сдал положительный тест на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий не уберегся от опасного заболевания и заразился коронавирусом. Об этом волейболист сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
“COVID-19. Тест положительный. Все будет гуд”, — написал 23-летний спортсмен.
Заметим, что с 2017 года по 2019 год Плотницкий защищал цвета итальянского клуба “Монца”, после чего перешел в другой клуб на Апеннинском полуострове — “Перуджу”. Со своим новым клубом украинец дважды стал обладателем Суперкубка страны в 2019 году и 2020 году.
Также добавим, в нынешнем сезоне команда двукратного чемпиона Украины Плотницкого имеет стопроцентный показатель побед — 7 в 7-ми матчах итальянского чемпионата.