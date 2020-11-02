Капитан сборной Украины по волейболу сдал положительный тест на COVID-19

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 9778 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 39936 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 49031 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 70758 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 90472 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 96499 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100536 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114176 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115226 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126433 просмотра

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Капитан сборной Украины по волейболу сдал положительный тест на COVID-19

Капитан сборной Украины по волейболу сдал положительный тест на COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий не уберегся от опасного заболевания и заразился коронавирусом. Об этом волейболист сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“COVID-19. Тест положительный. Все будет гуд”, — написал 23-летний спортсмен.

Заметим, что с 2017 года по 2019 год Плотницкий защищал цвета итальянского клуба “Монца”, после чего перешел в другой клуб на Апеннинском полуострове — “Перуджу”. Со своим новым клубом украинец дважды стал обладателем Суперкубка страны в 2019 году и 2020 году.

Также добавим, в нынешнем сезоне команда двукратного чемпиона Украины Плотницкого имеет стопроцентный показатель побед — 7 в 7-ми матчах итальянского чемпионата.

Украинские Национальные Новости

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