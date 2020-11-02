Капітан збірної України з волейболу здав позитивний тест на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький не вберігся від небезпечного захворювання та заразився коронавірусом. Про це волейболіст повідомив на власній сторінці у Facebook, передає УНН.
“COVID-19. Тест позитивний. Все буде гуд”, — написав 23-річний спортсмен.
Зауважимо, що з 2017 року по 2019 рік Плотницький захищав кольори італійського клубу “Монца”, після чого перейшов в інший клуб на Апеннінському півострові — “Перуджу”. Зі своїм новим клубом українець двічі став володарем Суперкубка країни в 2019 році і 2020 році.
Також додамо, у нинішньому сезоні команда дворазового чемпіона України Плотницького має стовідсотковий показник перемог — 7 в 7-ми матчах італійського чемпіонату.