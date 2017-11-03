Капитан "Кременчуга" установил рекорд результативности в истории УХЛ

Во втором периоде российский легионер “Волков” Михаил Шахов забросил три шайбы в течение 3 минут и 53 секунд. До этого три шайбы одним игроком в матче УХЛ забрасывал Виталий Кукла за почти 10 минут.

Но, как ни странно, достижение Шахова продержалось лишь один период. В заключительной 20-минутке капитан “Кременчуга” Севастьян Карпенко положил начало “камбэк” хозяев, оформив хет-трик за 70 секунд.

Стоит отметить, что в целом же рекордсменом в истории украинского хоккея является бывший игрок “Кременчуга” Алексей Янишевский. 21 декабря 2015 Янишевский забросил три шайбы в течение 65 секунд.

Заметим, что в Национальной хоккейной лиге с 1952 года держится “вечный” рекорд канадца украинского происхождения Билла Мосиенко. В третьем периоде матча “Чикаго” против “Рейнджерс” форвард отличился трижды в течении 22 секунд.

Добавим также, поединок завершился победой “Кременчуга” 7: 6.