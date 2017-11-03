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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104366 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103669 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Капитан "Кременчуга" установил рекорд результативности в истории УХЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. В матче 15 тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между командами ХК “Кременчуг” (Кременчуг) и “Волки” (Бровары) установлено уникальное достижение по количеству заброшенных шайб, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.

Во втором периоде российский легионер “Волков” Михаил Шахов забросил три шайбы в течение 3 минут и 53 секунд. До этого три шайбы одним игроком в матче УХЛ забрасывал Виталий Кукла за почти 10 минут.

Но, как ни странно, достижение Шахова продержалось лишь один период. В заключительной 20-минутке капитан “Кременчуга” Севастьян Карпенко положил начало “камбэк” хозяев, оформив хет-трик за 70 секунд.

Стоит отметить, что в целом же рекордсменом в истории украинского хоккея является бывший игрок “Кременчуга” Алексей Янишевский. 21 декабря 2015 Янишевский забросил три шайбы в течение 65 секунд.

Заметим, что в Национальной хоккейной лиге с 1952 года держится “вечный” рекорд канадца украинского происхождения Билла Мосиенко. В третьем периоде матча “Чикаго” против “Рейнджерс” форвард отличился трижды в течении 22 секунд.

Добавим также, поединок завершился победой “Кременчуга” 7: 6.

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