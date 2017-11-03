Капітан "Кременчука" встановив рекорд результативності в історії УХЛ

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У матчі 15 туру чемпіонату Української хокейної ліги між командами ХК “Кременчук” (Кременчук) і “Вовки” (Бровари) встановлено унікальне досягнення за кількістю закинутих шайб, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.

У другому періоді російський легіонер “Вовків” Михайло Шахов закинув три шайби протягом 3 хвилин і 53 секунд. До цього три шайби одним гравцем в матчі УХЛ закидав Віталій Лялька за майже 10 хвилин.

Але, як не дивно, досягнення Шахова протрималося лише один період. У заключній 20-хвилинці капітан “Кременчука” Севастьян Карпенко поклав початок “камбек” господарів, оформивши хет-трик за 70 секунд.

Варто відзначити, що в цілому ж рекордсменом в історії українського хокею є колишній гравець “Кременчука” Олексій Янішевський. 21 грудня 2015 року Янішевський закинув три шайби протягом 65 секунд.

Зауважимо, що у Національній хокейній лізі з 1952 року тримається “вічний” рекорд канадця українського походження Білла Мосієнка. У третьому періоді матчу його “Чикаго” проти “Рейнджерс” форвард відзначився тричі протягом 22 секунд.

Додамо також, поєдинок завершився перемогою “Кременчука” 7:6.

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