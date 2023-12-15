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Канцлер Австрии пропустил ключевое обсуждение по санкциям ЕС против рф, выйдя из зала - Politico

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 15:40  •  31935 просмотра

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер не присутствовал, когда лидеры ЕС согласовывали санкции против россии

Канцлера Австрии Карла Нехаммера, который задерживал принятие решения по 12-му пакету санкций против рф, не было в зале, когда лидеры согласились на санкции, со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщает Politico, пишет УНН.

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Детали

По словам дипломатов, это было совпадение, поскольку Нехаммер вышел из комнаты, чтобы поговорить с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о вступлении Румынии и Болгарии в зону свободного передвижения Шенген.

Ясности относительно начала письменной процедуры по пакету санкций пока нет, указывает издание.

"Его отсутствие было ироничным, учитывая то, что ранее в тот же день Виктор Орбан от Венгрии покинул комнату лидеров, когда они решили начать переговоры о вступлении Украины, разблокировав решение ЕС", - отмечает издание.

Напомним

Как сообщало Politico, что на фоне нескольких часов тяжелых дискуссий о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, которые премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тормозил своим вето, именно канцлер Германии Олаф Шольц предложил решение.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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