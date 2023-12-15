Канцлер Австрии пропустил ключевое обсуждение по санкциям ЕС против рф, выйдя из зала - Politico
Киев • УНН
Канцлер Австрии Карл Нехаммер не присутствовал, когда лидеры ЕС согласовывали санкции против россии
Канцлера Австрии Карла Нехаммера, который задерживал принятие решения по 12-му пакету санкций против рф, не было в зале, когда лидеры согласились на санкции, со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщает Politico, пишет УНН.
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Детали
По словам дипломатов, это было совпадение, поскольку Нехаммер вышел из комнаты, чтобы поговорить с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о вступлении Румынии и Болгарии в зону свободного передвижения Шенген.
Ясности относительно начала письменной процедуры по пакету санкций пока нет, указывает издание.
"Его отсутствие было ироничным, учитывая то, что ранее в тот же день Виктор Орбан от Венгрии покинул комнату лидеров, когда они решили начать переговоры о вступлении Украины, разблокировав решение ЕС", - отмечает издание.
Напомним
Как сообщало Politico, что на фоне нескольких часов тяжелых дискуссий о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, которые премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тормозил своим вето, именно канцлер Германии Олаф Шольц предложил решение.
Канцлер Австрии пропустил ключевое обсуждение по санкциям ЕС против рф, выйдя из зала - Politico
Канцлер Австрии Карл Нехаммер не присутствовал, когда лидеры ЕС согласовывали санкции против россии.
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