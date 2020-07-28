Кандидатур на должность министра аграрной политики пока нет - Шмыгаль

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 21834 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100962 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105849 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132460 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110253 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130754 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101955 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102559 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104400 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102047 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кандидатур на должность министра аграрной политики пока нет - Шмыгаль

Кандидатур на должность министра аграрной политики пока нет - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 13907 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Кандидатур на должность министра аграрной политики пока нет. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Кандидатур нет, министерство появится, когда ... это решение привязано к кандидатуре, решению Верховной Рады, поэтому пока каникулы в ВР не завершатся ... очевидно, что мы разделение министерств делать не будем", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, решение о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, принято.

Напомним, отдельный министр сельского хозяйства в Украине появится "максимум в сентябре".

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединили в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства тогда стал Тимофей Милованов.

Впрочем, уже в марте 2020 года состоялось назначение нового правительства. Милованов отказался должности министра аграрной политики в новом правительстве.

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