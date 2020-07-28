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Кандидатур на посаду міністра аграрної політики поки немає – Шмигаль

Кандидатур на посаду міністра аграрної політики поки немає – Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Кандидатур на посаду міністра аграрної політики поки що немає. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Кандидатур немає, міністерство з’явиться, коли... це рішення прив’язано до кандидатури, до рішення Верховної Ради, тому поки канікули у ВР не завершаться... очевидно, що ми поділ міністерств робити не будемо”, — розповів Шмигаль.

За його словами, рішення про те, що аграрна сфера повинна мати своє міністерство, прийняте.

Нагадаємо, Окремий міністр сільського господарства в Україні з’явиться “максимум у вересні”.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднали у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства тоді став Тимофій Милованов.

Втім, вже у березні 2020 року відбулося призначення нового уряду. Милованов відмовився посади міністра аграрної політики у новому уряді.

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