В Україні з'явилися нові міністерства
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Уряд реорганізував низку міністерств, деякі з них перейменував. Про це УНН повідомляє з посиланням на департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
"Уряд реорганізував низку міністерств та оптимізував їх роботу. Деякі перейменував, деякі об'єднав, деякі є абсолютно новими", - повідомили у пресслужбі уряду.
Згідно з оприлюдненою інфографікою, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ буде Міністерством розвитку громад та територій України.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство аграрної політики та продовольства об'єднали у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Окрім того, Міністерство енергетики та вугільної промисловості і Міністерство екології та природних ресурсів стали Міністерством енергетики та захисту довкілля.
Міністерство інформаційної політики, Міністерство культури та Міністерство молоді та спорту стали Міністерством культури, молоді та спорту.
Міністерство у справах ветеранів та Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб об'єднали у Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
Державне агентство з питань електронного урядування стало Міністерством цифрової трансформації України.
Напередодні Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що в уряді ухвалили документ, який дозволяє міністрам з нового Кабміну отримати в управління існуючі міністерства.