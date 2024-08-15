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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кандидаты в президенты Молдовы будут сдавать тест на знание государственного языка

Кандидаты в президенты Молдовы будут сдавать тест на знание государственного языка

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 23:49  •  1727 просмотра

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Впервые кандидаты на пост президента Молдовы пройдут тестирование на знание государственного языка. ЦИК утвердила новое положение, согласно которому кандидаты должны продемонстрировать владение родным языком.

Впервые, кандидаты на пост президента Республики Молдова пройдут тестирование на знание государственного языка. Выборы состоятся 20 октября. Рол это сообщает Point, пишет УНН.

Детали

Согласно новому положению, которое утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), знание румынского языка у кандидатов будет проверяться приемной комиссией при подаче документов для регистрации инициативных групп.

Как пишет издание, каждый кандидат будет обязан лично заполнить декларацию и отвечать на вопросы членов приемной комиссии. Это необходимо для того, чтобы продемонстрировать свои навыки владения языком.

В соответствии со статьей 18 закона "О гражданстве Республики Молдова", кандидатам необходимо продемонстрировать следующие уровни владения государственным языком:

  • достаточное понимание общего языка и официальной информации;
  • способность обсуждать и отвечать на вопросы относительно повседневной жизни;
  • умение читать и понимать тексты общественного характера, законы и нормативные акты;
  • способность писать эссе на тему, связанную с повседневной жизнью.

Напомним

В начале августа МИД Молдовы объявил сотрудника посольства рф персоной нон грата из-за деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Это решение связано с расследованием дела о государственной измене и шпионаже в пользу России.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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