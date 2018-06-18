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Кандидаты в ГБР продолжают удивлять результатами

Кандидаты в ГБР продолжают удивлять результатами

Киев  •  УНН

 • 14430 просмотра

КИЕВ.18 июня. УНН. 645 кандидатов на должности в территориальные управления ГБР преодолели проходной балл во время первых двух дней тестирования на знание законодательства - 16 и 17 июня. Это составляет 79% от тех, кто сдавал тесты в эти дни. Об этом сообщили УНН в пресс-службе правительства.

Всего на тестирование пришли 812 кандидатов из 970. 165 - не смогли преодолеть проходной балл. Напоминаем, что для первых заместителей и заместителей директоров, работников следственных и оперативных подразделений - это 33 балла, для других должностей государственных служащих - 30 баллов.

Тестирование продлится до 22 июня включительно. Последний день предусмотрено для тех кандидатов, которые по уважительным не смогут присутствовать на экзамене в определенный день.

Как сообщал УНН, в сентябре 2018 начнет свою работу Государственное бюро расследований  Об этом во время встречи парламентско-общественной платформы "Правоохранительные органы: компетенции, разграничения полномочий и синергия" заявил руководитель ГБР Роман Труба.

Раныше, в ГБР прокомментировали блестящий результат на вступительном испытании.

Напомним, проходной балл преодолели 76% кандидатов на должности в следственных отделов и 92,5% - в центральный аппарата бюро.

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