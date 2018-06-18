Кандидати у ДБР продовжують дивувати результатами

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КИЇВ.18 червня. УНН. 645 кандидатів на посади до територіальних управлінь ДБР подолали прохідний бал під час перших двох днів тестування на знання законодавства – 16 та 17 червня. Це становить 79% від тих, хто складав тести в ці дні. Про це повідомили УНН у прес-службі уряду.

Усього на тестування прийшли 812 кандидатів із 970. 165 – не змогли подолати прохідний бал. Нагадуємо, що для перших заступників та заступників директорів, працівників слідчих та оперативних підрозділів - це 33 бали, для інших посад державних службовців – 30 балів.

Тестування триватиме до 22 червня включно. Останній день передбачено для тих кандидатів, які з поважних не зможуть бути присутніми на іспиті у визначений день.

Як повідомляв УНН, у вересні 2018 року почне свою роботу Державне бюро розслідувань. Про це під час зустріч парламентсько–громадської платформи "Правоохоронні органи: компетенції, розмежування повноважень та синергія" заявив керівник ДБР Роман Труба.

Раныше, у ДБР прокоментували блискучий результат зі вступного випробування.

Нагадаємо, прохідний бал подолали 76% кандидатів на посади до слідчих відділів та 92,5% - до центрального аппарату бюро.

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