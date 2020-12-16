Кандидат в министры энергетики Витренко призывал поднять цены на газ для населения

"Господин Витренко и господин Коболев (Андрей Коболев, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" - ред.), при котором Витренко работал в "Нафтогазе", делали все для того, чтобы цена газа была как можно дороже для населения Украины. Вместо того, чтобы ее делать как можно меньше, безусловно, на рыночных условиях, они ездили по Америке, рассказывали МВФ о том, что у нас стоимость газа для населения низкая. Только забывали говорить, что у нас пенсии и зарплаты намного ниже, чем у американцев. Забывали говорить, что мы имеем колоссальные объемы газа, но его не добываем, а зависим от РФ. Господин Витренко вместе с Коболевым ничего не сделали для того, чтобы мы не зависели от России", - говорит Тарута.

Комментируя попытку назначить Витренко министром энергетики, Тарута отметил, что не будет за него голосовать в ВР.

"Я не буду поддерживать такого министра. В частности потому, что я против того, чтобы население Украины платило непомерные цены за газ", - пояснил нардеп.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко рассказал, что фракция накануне разговаривала с Витренко. Риторика последнего указывает, что он будет внедрять антисоциальную рыночную политику в сфере коммунальных услуг, отмечает Шевченко.

Ранее УНН сообщал, что Витренко через суд требует от "Нафтогаза" выплатить ему 4 млн долларов премий за выдающиеся достижения в работе. При этом убыток "Нафтогаза" за первое полугодие 2020 года составил 11 млрд грн, а цена на газ для населения выросла на 35%. Несмотря на это, Офис Президента приказал "Нафтогазу" выплатить Витренко средства, без решения суда. Отметим, что 4 млн долларов - это зарплата 12 тысяч врачей.