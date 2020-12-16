Кандидат в міністри енергетики Вітренко закликав підняти ціни на газ для населення

“Пан Вітренко і пан Коболєв (Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України" — ред.), при якому Вітренко працював у "Нафтогазі“, робили все для того, щоб ціна газу була якомога дорожчою для населення України. Замість того, щоб її робити якомога меншою, безумовно, на ринкових умовах, вони їздили по Америці, розказували МВФ про те, що у нас вартість газу для населення є низькою. Тільки забували казати, що у нас пенсії і зарплати набагато нижчі, ніж у американців. Забували казати, що ми маємо колосальні об’єми газу, але його не видобуваємо, а залежимо від РФ. Пан Вітренко разом з Коболєвим нічого не зробили для того, щоб ми не залежали від Росії”, — каже Тарута.

Коментуючи спробу призначити Вітренка міністром енергетики, Тарута зауважив, що не буде за нього голосувати у ВР.

“Я не буду підтримувати такого міністра. Зокрема тому, що я проти того, щоб населення України платило непомірні ціни за газ”, — пояснив нардеп.

Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” Євген Шевченко розповів, що фракція напередодні мала розмову з Вітренком. Риторика останнього вказує, що він буде впроваджувати антисоціальну ринкову політику у сфері комунальних послуг, зауважує Шевченко.

Раніше УНН повідомляв, що Вітренко через суд вимагає від “Нафтогазу” виплатити йому 4 млн доларів премій за значні досягнення у роботі. При цьому збиток “Нафтогазу” за перше півріччя 2020 року сягнув 11 млрд грн, а ціна на газ для населення зросла на 35%. Попри це Офіс Президента наказав “Нафтогазу” виплатити Вітренку кошти, без рішення суду. Зауважимо, що 4 млн доларів — це зарплата 12 тисяч лікарів.