Кандидат в міністри енергетики Вітренко закликав підняти ціни на газ для населення

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 110832 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 75392 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 76442 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 85118 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 106750 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 128633 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 212868 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 214700 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185538 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175244 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.5м/с
68%
Популярнi новини

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 76575 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 116590 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 83382 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 24708 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 114691 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 110885 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 117387 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 260458 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 285965 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 370009 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 22419 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 22130 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 24487 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 26236 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 118229 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Кандидат в міністри енергетики Вітренко закликав підняти ціни на газ для населення

Київ • УНН

 • 24749 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Колишній виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко лобіював підняття цін на газ для населення за умови відсутності на це економічних підстав. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат від фракції “Батьківщина” Сергій Тарута.

Кандидат в міністри енергетики Вітренко закликав підняти ціни на газ для населення

“Пан Вітренко і пан Коболєв (Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України" — ред.), при якому Вітренко працював у "Нафтогазі“, робили все для того, щоб ціна газу була якомога дорожчою для населення України. Замість того, щоб її робити якомога меншою, безумовно, на ринкових умовах, вони їздили по Америці, розказували МВФ про те, що у нас вартість газу для населення є низькою. Тільки забували казати, що у нас пенсії і зарплати набагато нижчі, ніж у американців. Забували казати, що ми маємо колосальні об’єми газу, але його не видобуваємо, а залежимо від РФ. Пан Вітренко разом з Коболєвим нічого не зробили для того, щоб ми не залежали від Росії”, — каже Тарута.

Коментуючи спробу призначити Вітренка міністром енергетики, Тарута зауважив, що не буде за нього голосувати у ВР.

“Я не буду підтримувати такого міністра. Зокрема тому, що я проти того, щоб населення України платило непомірні ціни за газ”, — пояснив нардеп.

Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” Євген Шевченко розповів, що фракція напередодні мала розмову з Вітренком. Риторика останнього вказує, що він буде впроваджувати антисоціальну ринкову політику у сфері комунальних послуг, зауважує Шевченко.

Раніше УНН повідомляв, що Вітренко через суд вимагає від “Нафтогазу” виплатити йому 4 млн доларів премій за значні досягнення у роботі. При цьому збиток “Нафтогазу” за перше півріччя 2020 року сягнув 11 млрд грн, а ціна на газ для населення зросла на 35%. Попри це Офіс Президента наказав “Нафтогазу” виплатити Вітренку кошти, без рішення суду. Зауважимо, що 4 млн доларів — це зарплата 12 тисяч лікарів. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.32
Bitcoin
$79,341.50
S&P 500
$5,260.94
Tesla
$250.48
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,179.86
Ethereum
$1,511.76