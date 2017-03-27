Кандидат в президенты Франции М.Ле Пен заявила о "смерти" ЕС

Лидер партии "Национальный фронт" Франции Марин Ле Пен заявила, что после избрания Дональда Трампа в качестве президента США и референдума в Великобритании, выборы во Франции будут очередным шагом, который она охарактеризовала как "глобальное восстание людей".

"Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменной гегемонии суждено исчезнуть с лица земли ", - заявила М.Ле Пен.

"Пришло время разгромить глобалистов", - сказала она в адрес своих основных соперников Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона, обвиняя их в "измене" ради Европейского союза и интересов рынка.

Стоит отметить, что выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая соответственно.