Кандидат в президенты Франции М.Ле Пен заявила о "смерти" ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз исчезнет с политической карты мира. При этом в своем обращении к сторонникам в городе Лилль она пообещала защитить Францию от глобализации, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Лидер партии "Национальный фронт" Франции Марин Ле Пен заявила, что после избрания Дональда Трампа в качестве президента США и референдума в Великобритании, выборы во Франции будут очередным шагом, который она охарактеризовала как "глобальное восстание людей".
"Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменной гегемонии суждено исчезнуть с лица земли ", - заявила М.Ле Пен.
"Пришло время разгромить глобалистов", - сказала она в адрес своих основных соперников Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона, обвиняя их в "измене" ради Европейского союза и интересов рынка.
Стоит отметить, что выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая соответственно.