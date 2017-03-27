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Кандидат у президенти Франції М.Ле Пен заявила про "смерть" ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що Євросоюз зникне з політичної карти світу. При цьому у своєму зверненні до прихильників у місті Лілль вона пообіцяла захистити Францію від глобалізації, передає УНН з посиланням на Reuters.

Лідер партії “Національний Фронт” Франції Марін Ле Пен заявила, що після обрання Дональда Трампа в якості президента США і референдуму у Великобританії, вибори у Франції будуть черговим кроком, який вона охарактеризувала як “глобальне повстання людей”.

“Євросоюз загине, тому що людям він більше не потрібен. Гордовитим гегемоніям призначено зникнути з лиця землі”, — заявила М.Ле Пен.

“Прийшов час розгромити глобалістів”, — сказала вона на адресу своїх основних суперників Еммануеля Макрона і Франсуа Фійона, звинувачуючи їх у “зраді” заради Європейського союзу та інтересів ринку.

Варто зазначити, що вибори президента Франції пройдуть у два тури — 23 квітня і 7 травня відповідно.

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