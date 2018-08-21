Кандидат на пост губернатора Пенсильвании шутя сообщил, что ему поможет победить Россия
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Кандидат на пост губернатора штата Пенсильвания Скотт Вагнер (республиканец) публично пошутил о том, что его избранию помогут россияне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Hill.
Как напомнило издание, Вагнер претендует на должность, которую ныне занимает демократ Том Вулф.
Свой комментарий он сделал в одном из ресторанов города Вайомиссинге, его записали на диктофон представители Демократической партии.
“Кстати, русские планируют помочь мне с Томом Вулфом”, — сказал Вагнер, после чего все собравшиеся засмеялись. “Если придется прибегнуть к помощи Пола Манафорта, то я это сделаю”, — продолжил он.
Как сообщал УНН, окружной судья суда Александрии (штат Вирджиния) Томас Эллис, который ведет дело политтехнолога “Партии регионов” и экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которого обвиняют в финансовых махинациях и нарушении налогового законодательства, заявил об угрозах в свой адрес.