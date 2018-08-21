Кандидат на пост губернатора Пенсильванії жартуючи повідомив, що йому допоможе перемогти Росія
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Кандидат на пост губернатора штату Пенсильванія Скотт Вагнер (республіканець) публічно пожартував про те, що його обранню допоможуть росіяни. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Hill.
Як нагадало видання, Вагнер претендує на посаду, яку нині займає демократ Том Вулф.
Свій коментар він зробив в одному з ресторанів міста Вайоміссінг, його записали на диктофон представники Демократичної партії.
“До речі, росіяни планують допомогти мені з Томом Вулфом”, — сказав Вагнер, після чого всі присутні засміялися. “Якщо доведеться вдатися до допомоги Пола Манафорта, то я це зроблю”, — продовжив він.
Як повідомляв УНН, окружний суддя суду Олександрії (штат Вірджинія) Томас Елліс, який веде справу політтехнолога “Партії регіонів” і екс-глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, якого звинувачують у фінансових махінаціях і порушенні податкового законодавства, заявив про погрози на свою адресу.