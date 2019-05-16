Кандидат на пост главы ЕК: Brexit в Британии напоминает "Игру престолов" на стероидах

“Политические игры в Великобритании по Brexit больше всего напоминают „Игру престолов“ на стероидах”, — заявил он. Вебер отметил, что к этому “привело голосование за политиков, предлагающих слишком простые решения”. Так он ответил на заданный в ходе дебатов вопрос о причинах роста влияния популистских и националистических партий в Европе.

Вебер, впрочем, признал, что его крупнейшая в Европе наднациональная политическая структура ЕНП, основанная на христианско-демократической идеологии тоже потеряла множество сторонников, которые теперь отдают свои голоса за более радикальные партии. “Это ошибка ЕНП. Мы должны сделать выводы и предлагать нашим избирателям реальные европейские решения”, — сказал он.

Как отмечал УНН, процесс расширения Евросоюза будет продолжаться, однако теперь он изменится и будет требовать гораздо больше времени и усилий. Об этом заявила кандидатка на пост главы Еврокомиссии на 2020-2024 годы, еврокомиссар по конкуренции Вестагер.