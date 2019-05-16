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7 марта, 06:35 • 111911 просмотра

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6 марта, 19:19 • 137970 просмотра

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Кандидат на пост главы ЕК: Brexit в Британии напоминает "Игру престолов" на стероидах

Киев  •  УНН

 • 8519 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Политические процессы в Великобритании вокруг выхода страны из ЕС напоминают сериал “Игра престолов” “на стероидах”. Такое мнение высказал ведущий кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) 2020-2024 годов, немецкий евродепутат от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в среду вечером в ходе политических дебатов шести кандидатов на пост главы Еврокомиссии, передает УНН со ссылкой на издание Spiegel.

“Политические игры в Великобритании по Brexit больше всего напоминают „Игру престолов“ на стероидах”, — заявил он. Вебер отметил, что к этому “привело голосование за политиков, предлагающих слишком простые решения”. Так он ответил на заданный в ходе дебатов вопрос о причинах роста влияния популистских и националистических партий в Европе.

Вебер, впрочем, признал, что его крупнейшая в Европе наднациональная политическая структура ЕНП, основанная на христианско-демократической идеологии тоже потеряла множество сторонников, которые теперь отдают свои голоса за более радикальные партии. “Это ошибка ЕНП. Мы должны сделать выводы и предлагать нашим избирателям реальные европейские решения”, — сказал он.

Как отмечал УНН, процесс расширения Евросоюза будет продолжаться, однако теперь он изменится и будет требовать гораздо больше времени и усилий. Об этом заявила кандидатка на пост главы Еврокомиссии на 2020-2024 годы, еврокомиссар по конкуренции Вестагер.

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