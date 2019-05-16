Кандидат на пост глави ЄК: Brexit в Британії нагадує "Гру престолів" на стероїдах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Політичні процеси в Великій Британії навколо виходу країни з ЄС нагадують серіал “Гра престолів” “на стероїдах”. Таку думку висловив провідний кандидат на пост глави Єврокомісії (ЄК) 2020-2024 років, німецький євродепутат від Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер в середу ввечері в ході політичних дебатів шести кандидатів на пост глави Єврокомісії, передає УНН з посиланням на видання Spiegel.
“Політичні ігри в Великій Британії з Brexit найбільше нагадують „Гру престолів“ на стероїдах”, — заявив він. Вебер відзначив, що до цього “призвело голосування за політиків, що пропонують занадто прості рішення”. Так він відповів на поставлене в ході дебатів питання про причини зростання впливу популістських і націоналістичних партій в Європі.
Вебер, втім, визнав, що його найбільша в Європі наднаціональна політична структура ЄНП, заснована на християнсько-демократичній ідеології теж втратила безліч прихильників, які тепер віддають свої голоси за більш радикальні партії. “Це помилка ЄНП. Ми повинні зробити висновки і пропонувати нашим виборцям реальні європейські рішення”, — сказав він.
Як зазначав УНН, процес розширення Євросоюзу триватиме, однак тепер він зміниться і буде вимагати значно більше часу і зусиль. Про це заявила кандидатка на посаду глави Єврокомісії на 2020-2024 роки, єврокомісарка з конкуренції Маргрете Вестагер.