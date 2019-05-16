Кандидатка на посаду глави ЄК: ЄС і далі буде розширюватися, але це займе більше часу

КИЇВ. 16 травня. УНН. Процес розширення Євросоюзу триватиме, однак тепер він зміниться і буде вимагати значно більше часу і зусиль. Про це заявила кандидатка на посаду глави Єврокомісії на 2020-2024 роки, єврокомісарка з конкуренції Маргрете Вестагер на політичних дебатах шести претендентів на пост ЄК, що відбулися в будівлі Європарламенту в середу ввечері, пише УНН з посиланням на видання Spiegel.