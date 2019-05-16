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Кандидатка на посаду глави ЄК: ЄС і далі буде розширюватися, але це займе більше часу

Київ • УНН

 • 9277 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Процес розширення Євросоюзу триватиме, однак тепер він зміниться і буде вимагати значно більше часу і зусиль. Про це заявила кандидатка на посаду глави Єврокомісії на 2020-2024 роки, єврокомісарка з конкуренції Маргрете Вестагер на політичних дебатах шести претендентів на пост ЄК, що відбулися в будівлі Європарламенту в середу ввечері, пише УНН з посиланням на видання Spiegel.

Новий глава Єврокомісії буде представлений на затвердження саміту ЄС на підставі підсумків виборів в Європарламент 23-26 травня і повинен приступити до своїх обов’язків з 1 листопада

“Я думаю, що наступне розширення буде іншим, відмінним від першого (розширення 2004 року, коли були прийняті відразу 10 країн Східної та Південної Європи). Тому що ми змінилися, змінилися країни-кандидати. Це займе більше часу, щоб підготувати їх, країна за країною. але я думаю, що в кінцевому рахунку ЄС буде більше, але це буде по-іншому”, — сказала вона.

Варто також додати, депутат Європарламенту від Німеччини, кандидат на пост глави Єврокомісії (ЄК) Манфред Вебер пообіцяв, що в разі якщо йому вдасться зайняти цю посаду, він зробить все можливе, щоб заблокувати проект “Північний потік-2”.

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