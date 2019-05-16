Кандидатка на должность главы ЕК: ЕС и дальше будет расширяться, но это займет больше времени

Новый глава Еврокомиссии будет представлен на утверждение саммита ЕС на основании итогов выборов в Европарламент 23-26 мая и должен приступить к своим обязанностям с 1 ноября

“Я думаю, что следующее расширение будет другим, отличным от первого (расширения 2004 года, когда были приняты сразу 10 стран Восточной и Южной Европы). Потому что мы изменились, изменились страны-кандидаты. Это займет больше времени, чтобы подготовить их, страна за страной. Но я думаю, что в конечном счете ЕС будет больше, но это будет по-иному”, — сказала она.

Стоит также добавить, депутат Европарламента от Германии, кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер пообещал, что в случае если ему удастся занять эту должность, он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект “Северный поток-2”.