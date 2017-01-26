Канал контрабанды наркотиков в Россию разоблачили правоохранители

Правоохранители остановили для проверки легковой автомобиль на таможенном пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области. При осмотре автомобиля оперативники спецслужбы обнаружили скрытые более шести килограммов каннабиса элитных сортов. Ориентировочная стоимость изъятой марихуаны по ценам "черного рынка" составляет почти один миллион гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.307 УК Украины, проходят обыски по месту жительства организаторов канала контрабанды наркотиков и в местах выращивания марихуаны.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.



