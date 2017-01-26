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Канал контрабанди наркотиків до Росії викрили правоохоронці

Канал контрабанди наркотиків до Росії викрили правоохоронці

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Правоохоронці перекрили великий канал контрабанди наркотиків до Росії. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці зупинили для перевірки легковик на митному пункті пропуску "Бачівськ" на Сумщині. Під час огляду автомобіля оперативники спецслужби виявили приховані понад шість кілограмів канабісу елітних сортів. Орієнтовна вартість вилученої марихуани за цінами "чорного ринку" становить майже один мільйон гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.307 КК України, відбуваються обшуки за місцем проживання організаторів каналу контрабанди наркотиків та у місцях вирощування марихуани.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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